Morte del 19enne Noah Conti esposto per ‘Possibile errore medico’ chiesta autopsia e sequestro cartelle cliniche

La famiglia di Noah Conti ha presentato una querela alla Procura di Vallo della Lucania, chiedendo chiarezza sulla morte del 19enne avvenuta il 30 gennaio scorso. La famiglia sospetta un possibile errore medico e ha richiesto l’autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su cosa sia realmente accaduto.

Querela alla Procura per la morte di Noah Conti: la famiglia chiede verità. È stata presentata una querela alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per fare piena luce sulla morte di Noah Amiyn Conti, il giovane di 19 anni deceduto il 30 gennaio 2026 dopo un ricovero ospedaliero. L’esposto è stato depositato dal compagno della madre del ragazzo, Luigi Marra, che chiede di verificare l’intera gestione clinica e accertare eventuali responsabilità sanitarie. Nell’atto si ipotizza il reato di omicidio colposo in ambito sanitario e si sollecitano approfondimenti su diagnosi, dimissioni e tempi degli interventi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Morte del 19enne Noah Conti, esposto per ‘Possibile errore medico’, chiesta autopsia e sequestro cartelle cliniche Approfondimenti su Noah Conti Meningoencefalite, l'autopsia svela la causa di morte di Ludovica Nessenzia. L'errore del medico 76enne indagato: «Nessun sintomo» Veronica Pignata, morta dopo aver partorito: l’inchiesta per omicidio colposo e il sequestro delle cartelle cliniche La vicenda di Veronica Pignata, morta poco dopo il parto presso l’ospedale di Cittiglio, ha portato all'apertura di un’indagine per omicidio colposo da parte della Procura di Varese. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Noah Conti Morte Ramy Elgaml, altri due carabinieri indagati: avrebbero scritto nel verbale elementi non veritieriCi sono altri due carabinieri indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano che ha per oggetto la morte di Ramy Elgaml. Il 19enne è morto ormai più di un anno fa, il 24 novembre 2024, a ... fanpage.it Noah Conti, 19 anni, muore all'ospedale di Vallo della Lucania | LEGGI L’ARTICOLO: https://is.gd/OU2EGg - facebook.com facebook Domani tra gli ospiti a #CTCF Noah Wyle, Paolo Sorrentino, Walter Veltroni, Christian De Sica e Lillo, Nino Frassica, Mara Maionchi, Noemi, Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.