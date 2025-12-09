Veronica Pignata morta dopo aver partorito | l'inchiesta per omicidio colposo e il sequestro delle cartelle cliniche
La vicenda di Veronica Pignata, morta poco dopo il parto presso l’ospedale di Cittiglio, ha portato all'apertura di un’indagine per omicidio colposo da parte della Procura di Varese. Sono state sequestrate le cartelle cliniche nel tentativo di chiarire le cause della tragica scomparsa della giovane donna, avvenuta a 32 anni.
La Procura di Varese ha aperto un'indagine per omicidio colposo per la morte della 32enne Veronica Pignata, avvenuta dopo aver partorito all'ospedale di Cittiglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
L'associazione apserikaftc si unisce al dolore per la scomparsa di Veronica Pignata Sentite condoglianze. #apserikaftc - facebook.com Vai su Facebook
"#VeronicaPignata" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Veronica Pignata morta a 32 anni dopo aver partorito: crisi respiratoria fatale. Ipotesi omicidio colposo - La giovane di Malgesso, è deceduta in ospedale a Cittiglio, poche ore dopo aver dato alla luce il suo secondo bimbo. Si legge su msn.com