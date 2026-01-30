Morta mentre la mamma la allattava Tragedia spaventosa in Italia | dolore immenso

Una neonata di appena 26 giorni è morta mentre la mamma la stava allattando, questa mattina nel centro storico di Vittoria. La notizia ha sconvolto la città, che ora cerca di capire cosa sia successo. La piccola, che aveva appena poche settimane di vita, si è improvvisamente spenta, lasciando tutti senza parole. I soccorsi sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questa tragedia improvvisa.

Una tragedia enorme ha colpito la città di Vittoria, nel Ragusano, nelle prime ore di oggi. Una neonata di appena 26 giorni è morta improvvisamente nel cuore del centro storico, lasciando sotto shock l'intera comunità. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava tra le braccia della madre, che la stava allattando, quando all'improvviso si è sentita male. La situazione è precipitata in pochi istanti, senza lasciare spazio a interventi immediati risolutivi. La madre, resasi conto che qualcosa non andava, ha immediatamente chiesto aiuto, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi sanitari, ma per la piccola purtroppo non c'è stato nulla da fare.

