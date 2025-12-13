Per ore e ore Italia tragedia al pronto soccorso | il dolore atroce mentre il tempo passa Morta così

Una donna di 39 anni è deceduta dopo aver trascorso circa sette ore nel pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove era arrivata in ambulanza lamentando un forte dolore al torace. La tragica vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emergenze e sui tempi di attesa nelle strutture sanitarie italiane.

Una donna di 39 anni è morta dopo essere rimasta per circa sette ore nel pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove era arrivata in ambulanza lamentando un forte dolore al torace. Ora la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per  omicidio colposo, avviando accertamenti per chiarire se il decesso sia legato a un problema cardiaco non diagnosticato in tempo. La vicenda risale al pomeriggio del 7 dicembre e ha profondamente scosso i familiari della paziente, affetta da  sindrome di Turner, una patologia genetica nota per le possibili complicanze cardiovascolari. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva iniziato ad accusare un dolore toracico intenso intorno alle 14. Thesocialpost.it

