Acerbi all’Al-Hilal già a gennaio non da escludere Moretto | I club ne stanno discutendo

Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe riservare sorprese: secondo alcune fonti, un trasferimento all’Al-Hilal già a gennaio non è da escludere. Moretto ha confermato che i club sono in discussione, sollevando dubbi sulla permanenza dell’attaccante all’Inter. La situazione rimane da monitorare, mentre si delineano possibili cambiamenti nella carriera del giocatore.

Attenzione al futuro di Francesco Acerbi, perché la sua permanenza all’Inter non è più così scontata. Nelle ultime ore, infatti, il nome del difensore nerazzurro è entrato concretamente nei dialoghi tra Inter e Al Hilal, nati inizialmente attorno alla possibile operazione Joao Cancelo. Acerbi è un profilo che piace molto a Simone Inzaghi, che lo conosce bene e ne apprezza leadership ed esperienza. Come spiegato da Matteo Moretto, la pista è tutt’altro che campata in aria: il centrale classe 1988 ha il contratto in scadenza a giugno e, in caso di trasferimento a gennaio, il club saudita dovrebbe riconoscere all’Inter un indennizzo economico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Frattesi Juve, pista che può diventare concreta già a gennaio. Ne parla Moretto: «Bisogna capire se…»

Leggi anche: McKennie Juve, scatta l’allarme. Sky: da non escludere l’addio già a gennaio. Dovrebbe andare a giocare lì

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Acerbi all'Al Hilal? Pastorello: "A gennaio è tecnicamente complicato. Vi spiego..." - Trentasette anni e un contratto in scadenza, il centrale classe '88 fortemente voluto nell'estate 2022 dall'ex ... tuttomercatoweb.com

Inter, Acerbi nel mirino dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi - Hilal per il difensore centrale dell'Inter (classe 1988), in scadenza di contratto a giugno 2026, quando si ... calciomercato.com

SI - #Inter, intrecci di mercato con l' #AlHilal: #Inzaghi stima #Acerbi e #DeVrij. In caso di addio di uno dei due... x.com

Nuove sirene di calciomercato per Francesco Acerbi Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YouTube, l'Al-Hilal è alla ricerca di un difensore e la richiesta di Inzaghi è il centrale dell'Inter Da capire la scelta del giocatore e del club nerazz - facebook.com facebook