Montecitorio le opposizioni occupano la sala stampa | annullate tutte le conferenze

Questa mattina a Montecitorio, le opposizioni hanno occupato la sala stampa, impedendo lo svolgimento delle conferenze previste. Tutti gli eventi sono stati cancellati per motivi di ordine pubblico. La situazione resta tesa, e non si escludono sviluppi nelle prossime ore.

Sono state annullate per motivi di ordine pubblico tutte le conferenze stampa previste oggi alla Camera dei deputati. La decisione è stata presa e confermata dalla Presidenza di Montecitorio, come comunicato in una nota ufficiale diffusa nel corso della mattinata. Poco prima dell’annuncio, i giornalisti che attendevano la conferenza stampa sulla remigrazione, convocata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele con la partecipazione di esponenti di CasaPound, erano stati fatti uscire dalla sala stampa della Camera, occupata dai deputati delle opposizioni. I parlamentari di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno preso posto su tutte le sedie disponibili, arrivando a occupare anche il tavolo dei relatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Le opposizioni di Casapound hanno occupato la sala stampa alla Camera, impedendo lo svolgimento delle conferenze previste.

Le opposizioni hanno occupato la sala stampa alla Camera, impedendo lo svolgimento delle conferenze stampa programmate.

