Trovati oltre 400 sacchi con resti umani vicino a uno stadio dei Mondiali | la rivelazione dal Messico

Sono stati ritrovati dei sacchi con resti umani vicino allo stadio Akron di Guadalajara, nello stato messicano di Jalisco, dove si svolgeranno alcune partite dei gironi e della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 che si disputeranno tra Usa, Canada e Messico. Saranno infatti tre le città messicane che ospiteranno i Mondiali di calcio 2026: Città del Messico (con l’Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) e Monterrey (Estadio BBVA). Stadi in cui si giocheranno tredici partite, tra fase a gironi e a eliminazione diretta. Negli ultimi giorni si è però parlato tanto di Guadalajara, dopo che gruppi di ricerca nello stato di Jalisco hanno ritrovato centinaia di sacchi con resti umani proprio vicino allo stadio Akron, sede del Chivas de Guadalajara, una delle squadre di calcio più note nel Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

