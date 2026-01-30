Minaccia e maltrattamento di animali | 50enne in carcere

I carabinieri di Marina di Pisa hanno arrestato un uomo di 50 anni accusato di minaccia e maltrattamento di animali. L’arresto è arrivato dopo che i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a suo carico. L’uomo, che già si trovava in affidamento in prova ai servizi sociali, si trova ora dietro le sbarre. La vicenda è emersa nel pomeriggio di lunedì, quando i carabinieri hanno portato avanti l’operazione.

Pisa, 29 gennaio 2026 – Nel pomeriggio dello scorso 26 gennaio, i carabinieri della Stazione carabinieri di Marina di Pisa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni, già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per i reati di minaccia e maltrattamento di animali. Il provvedimento di aggravamento è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Firenze a seguito delle accertate e reiterate violazioni alle prescrizioni che erano state imposte dal magistrato. I militari, dopo un'attenta attività di controllo e monitoraggio del soggetto, hanno raccolto elementi determinanti che hanno indotto l’Autorità Giudiziaria a revocare il beneficio della misura alternativa, disponendo l'immediato trasferimento in una struttura detentiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

