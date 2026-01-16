Maltrattamento Animali | incontro educativo tra guardie zoofile e i ragazzi dell’associazione kaliphilia di Cava

Oggi si è svolto un incontro tra guardie zoofile e i ragazzi dell’associazione Kaliphilia di Cava, nell’ambito di un progetto di educazione e sensibilizzazione sul maltrattamento animale. L’iniziativa, ormai avviata da mesi, mira a promuovere il rispetto, la legalità e la tutela degli animali, coinvolgendo giovani in percorsi formativi dedicati alla consapevolezza e alla responsabilità.

Nell'ambito di un progetto di educazione e sensibilizzazione che va avanti da mesi, nella giornata di oggi si è svolto un nuovo e significativo incontro con i ragazzi speciali dell'associazione kaliphilia di Cava, da tempo coinvolti in un percorso formativo dedicato al rispetto, alla legalità e alla tutela degli animali. L'incontro ha affrontato un tema di forte impatto sociale: il maltrattamento e l'abbandono degli animali, le violenze subite da cani e gatti e la problematica dello scacciare o distruggere le colonie feline presenti sul territorio. Sono state raccontate situazioni reali, vissute quotidianamente sul campo, che vedono animali trovati per strada in condizioni di denutrizione, incuria e maltrattamento, in diverse zone della provincia di Salerno.

