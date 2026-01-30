Minaccia di ammazzare la madre e bruciarle la casa

La polizia di Mestre ha arrestato un uomo di 40 anni su ordine del giudice. L’uomo era sotto accusa per aver minacciato di uccidere la madre e di bruciarle la casa. I controlli sono iniziati dopo le segnalazioni dei vicini e le denunce della donna, che da tempo viveva nel timore delle sue azioni aggressive. Ora si trova in carcere in attesa dell’udienza.

I poliziotti del commissariato di Mestre nei giorni scorsi hanno portato in carcere un 40enne, per un ordine del giudice emesso dopo gli accertamenti per i maltrattamenti che metteva in atto di continuo nei confronti della mamma settantenne. Al culmine della rabbia era arrivato a minacciarla di morte dicendole che le avrebbe bruciato la casa. Precedenti per violenza contro la donna l'uomo ne aveva numerosi. Negli anni era arrivato a far del male alla mamma procurandole lesioni, mettendola in soggezione, minacciandola, fino alla promessa di dare alle fiamme la sua abitazione, che nel frattempo la vittima terrorizzata aveva abbandonato, costretta dalla pressione del figlio.

