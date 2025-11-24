Il successo per 1-0 sul Como ha permesso alla Roma Femminile di arrivare alla sosta da leader della Serie A, mentre le grandi difficoltà stagionali ci sono in Champions League. Guardando poi al prosieguo dell’annata, il club capitolino ha annunciato il proseguimento della partnership con Harmont & Blaine, che sarà ancora Team Style Partner per tutto il 20252026. Il comunicato della Roma. Questo il comunicato della Roma: “L’AS Roma ha il piacere di annunciare il rinnovo della partnership con Harmont & Blaine come Women’s Team Style Partner. Il marchio del Bassotto vestirà le giocatrici, lo staff tecnico e i dirigenti anche per la stagione 202526. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Femminile, confermata la partnership con Harmont & Blaine: il comunicato