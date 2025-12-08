AGI - Roberto Massucci, Questore di Roma, è in prima linea anche oggi nel giorno dell'Immacolata. In sala operativa a via di San Vitale. Accanto a lui il capo di Gabinetto Giampaolo Monastra e la portavoce Elisabetta Accardo. Dal 24 dicembre dello scorso anno si è trovato a gestire ripetutamente momenti come quello di oggi - Papa Leone XIV in Piazza Mignanelli per il tradizionale atto di devozione alla Vergine -, e, al momento, le cose sono andate bene. "Sono state giornate impegnative, questa mattina per l'Angelus c'erano 50 mila fedeli - ricorda all'AGI Massucci -. La gente in centro è tanta", anche complice lo shopping natalizio, e domani arriva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma blindata per il Giubileo: il Questore Massucci racconta il sistema che funziona