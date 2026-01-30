Milan avanti con Tomori | Tare al lavoro per rinnovare il centrale inglese

Il Milan lavora per rinnovare il contratto di Fikayo Tomori. La società sta accelerando per trovare un accordo con l’inglese, che ha dimostrato di essere uno dei pilastri della difesa. Tare è al lavoro per convincere il giocatore a restare a Milano, mentre le trattative sono in corso. Non c’è ancora l’intesa, ma la dirigenza sembra determinata a blindare il centrale britannico.

Al Milan è in corso una vera e propria 'stagione dei rinnovi'. Dopo aver chiuso il rinnovo di Saelemaekers prima di natale fino al 2031, i rossoneri hanno ultimato anche quello di Mike Maignan, portiere in scadenza di contratto a giugno: manca solamente la firma, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ma non sembra l'unico vicino al prolungamento con i rossoneri. Il direttore sportivo Igli Tare sarebbe al lavoro per rinnovare anche Fikayo Tomori, difensore centrale classe '97. Anche per lui, come per i suoi due compagni già citati, si prevede un rinnovo quinquennale fino al 2031, un giusto premio per aver ritrovato la giusta forma fisica tanto ricercata.

