Milan tra interviste e mercato | ecco i colpi di Tare Maldini torna a parlare Tomori…
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, martedì 18 novembre 2025: tra campionato, calciomercato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
A #BlaBlaBike le interviste di Federico Guido al #TDFSG di Singapore: Jonathan #Milan «Dopo un bel 2025, voglio migliorare nelle classiche! #Viviani è stato un "apristrada"» E sul fratello Matteo e la fine delle tappe piatte... https://www.tuttobiciweb.it/article/1 - facebook.com Vai su Facebook
L'inchiesta, la squalifica, l'opportunità #Milan; Fabio #Paratici conferma, l'intervista completa a @SkySport Vai su X
Pellegatti suggerisce un colpo di mercato al Milan - Segui le ultimissime sui rossoneri La necessità di rinforzare il reparto offensivo del Diavolo è un tema caldo in vista del ... Secondo milannews24.com
Mercato Milan, si studia il super colpo per l’estate! A gennaio… Dettagli - Segui le ultimissime sui rossoneri Dopo l’arrivo del fuoriclasse croato Luka Modric, il Milan non sembra intenzionato a ferma ... Lo riporta milannews24.com
Il Milan spinge per arrivare a un accordo con Lewandowski: Ibrahimovic regista del colpo di mercato - Il Milan avrebbe messo nel mirino Robert Lewandowski in vista del mercato della prossima estate. Scrive fanpage.it