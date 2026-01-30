Microsoft segna perdite cospicue freno al mercato delle tecnologie avanzate dopo l’espansione dei centri dati

Microsoft ha annunciato perdite di circa 360 miliardi di dollari in pochi mesi. La crisi ha frenato le attività dell’azienda nel settore delle tecnologie avanzate, soprattutto dopo l’espansione dei centri dati. La notizia ha sorpreso gli investitori e ha portato a un calo delle azioni in borsa.

Microsoft ha registrato una perdita stimata intorno ai 360 miliardi di dollari in un arco di pochi mesi, segnando uno dei più grandi crolli finanziari del settore tecnologico negli ultimi anni. L'evento ha scosso profondamente i mercati globali, in particolare quelli legati all'intelligenza artificiale e agli investimenti in infrastrutture digitali. Il calo è stato attribuito a una combinazione di fattori: l'espansione accelerata dei data center, spinta dall'ambizione di dominare il mercato dell'AI, ha generato costi operativi insostenibili per il colosso di Redmond. Allo stesso tempo, l'effetto domino ha colpito i settori correlati, con un rallentamento generale delle attività legate ai servizi cloud e all'innovazione tecnologica.

