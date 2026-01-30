A Milano, Michele Crisci ha mostrato la nuova Volvo EX60. Il presidente di Volvo Car Italia ha dichiarato che questa vettura segna l’inizio di una svolta importante, anche in tema di emissioni di CO2. Dopo l’anteprima mondiale a Göteborg, Crisci ha sottolineato che non bisogna tornare indietro sugli obiettivi ambientali e che questa novità rappresenta un passo avanti concreto.

Il percorso verso l’elettrificazione non è più una promessa, ma un piano strategico in pieno sviluppo. Volvo, che in Italia ha vissuto due anni di transizione complessa dopo l’uscita dal diesel, guarda ora al futuro con ambizione. Il 2026 sarà l’anno della ripresa, sostenuta da nuovi modelli elettrici e plug-in. Al centro del rilancio, la nuova Volvo EX60, svelata a Milano: "È un’auto che toglie ogni scusa all’elettrico", spiega Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia, che abbiamo incontrato per un confronto diretto sui temi più caldi del momento. Come ex presidente dell’Unrae e da promotore della mobilità a basse emissioni, Crisci sottolinea l’importanza di una crescita sostenuta e continua, senza brusche accelerazioni ma senza arretramenti rispetto agli obiettivi ambientali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michele Crisci: "Obiettivi sulla CO2? Non torniamo indietro"

