Lecce-Lazio | entrambe indietro per i loro obiettivi cercano ripartenza formazioni e tv

Lecce e Lazio si affrontano al Via del Mare in una partita che rappresenta un’opportunità di riscatto per entrambe le squadre, entrambe in cerca di miglioramenti dopo periodi deludenti. La sfida, valida per la stagione 2026, assume particolare rilevanza per la classifica e per il morale delle formazioni. In attesa di formazione e copertura televisiva, il match offre la possibilità di invertire il trend negativo e riprendere il cammino verso gli obiettivi stagionali.

Lecce 23 gennaio 2026 - Entrambe indietro rispetto ai loro obiettivi, entrambe reduci da periodi non brillanti, al Via del Mare l'occasione è il riscatto in una sfida che lo scorso anno ha segnato il destino delle formazioni. Il maggio scorso vincendo all'Olimpico il Lecce ha conquistato la salvezza, spingendo i biancocelesti fuori dall'Europa. I giallorossi vogliono spezzare la striscia di 4 ko consecutivi, mentre la Lazio deve forzatamente rientrare nelle posizioni valevoli per le coppe. Calcio d'inizio in programma per sabato 24 gennaio 2026 alle ore 20:45. I salentini arrivano alla sfida da un periodo di crisi profondo.

