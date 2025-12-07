NBA i risultati della notte Fontecchio non basta a Miami Vincono Detroit e Golden State

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono sette le partite della notte NBA. Continua la marcia in vetta alla Eastern Conference dei Detroit Pistons, che conquistano la diciannovesima vittoria della loro stagione, superando 124-112 i Milwaukee Bucks. Grande protagonista Cade Cunningham, che chiude con una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi, mentre ai Bucks, sempre privi dell’infortunato Giannis Antetokounmpo (con il greco che pare abbia chiesto anche la cessione, non sono bastati i 32 punti di Kevin Porter Jr. Non basta un eccellente Simone Fontecchio ai Miami Heat, che subiscono la loro terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, perdendo 127-111 contro i Sacramento Kings. 🔗 Leggi su Oasport.it

nba i risultati della notte fontecchio non basta a miami vincono detroit e golden state

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte. Fontecchio non basta a Miami. Vincono Detroit e Golden State

Altre letture consigliate

nba risultati notte fontecchioNBA, risultati della notte: Golden State senza stelle passa a Cleveland, Houston ko - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Golden State senza stelle passa a Cleveland, Houston ko ... Secondo sport.sky.it

nba risultati notte fontecchioNBA, risultati della notte: Milwaukee senza Giannis batte Detroit, Miami ko a Dallas - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Milwaukee senza Giannis batte Detroit, Miami ko a Dallas ... Lo riporta sport.sky.it

nba risultati notte fontecchioNBA, i risultati della notte (6 dicembre): Celtics travolgono i Lakers, OKC mantiene la striscia - Sono state ben dodici le sfide NBA andate in scena questa notte oltreoceano, con risultati di grande rilievo. Si legge su oasport.it

NBA, i risultati della notte (4 dicembre): Jamal Murray ne fa 52 e trascina i Nuggets, vincono anche Bucks e Spurs. Bene anche Clippers e Knicks - Un’altra grande notte quella completata da poche ore in NBA con nove partite disputate per la regular season 2025- Come scrive oasport.it

nba risultati notte fontecchioAntetokounmpo ko dopo tre minuti, Murray ne segna 52: la notte Nba tra paura e magie - Notte Nba tra paura e spettacolo: Antetokounmpo out dopo 3’, Murray ne segna 52 e guida Denver. Da sportface.it

nba risultati notte fontecchioNba, Thunder inarrestabili. I Lakers calano il “Settebello” - Oklahoma City (Stati Uniti), 1 dicembre 2025 – In attesa dell’inizio della fase a eliminazione diretta della Emirates Cup, la regular season NBA riprende il suo naturale corso, con gli Oklahoma City T ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nba Risultati Notte Fontecchio