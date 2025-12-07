NBA i risultati della notte Fontecchio non basta a Miami Vincono Detroit e Golden State

Sono sette le partite della notte NBA. Continua la marcia in vetta alla Eastern Conference dei Detroit Pistons, che conquistano la diciannovesima vittoria della loro stagione, superando 124-112 i Milwaukee Bucks. Grande protagonista Cade Cunningham, che chiude con una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi, mentre ai Bucks, sempre privi dell’infortunato Giannis Antetokounmpo (con il greco che pare abbia chiesto anche la cessione, non sono bastati i 32 punti di Kevin Porter Jr. Non basta un eccellente Simone Fontecchio ai Miami Heat, che subiscono la loro terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, perdendo 127-111 contro i Sacramento Kings. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte. Fontecchio non basta a Miami. Vincono Detroit e Golden State

