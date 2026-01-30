Meteo Roma del 30-01-2026 ore 19 | 15

Le previsioni meteo per venerdì indicano una giornata all’insegna del maltempo in tutta Italia. Al Nord molte nuvole portano piogge deboli, soprattutto nel Nord-Ovest, con neve sopra gli 800 metri. Al Centro il cielo rimane coperto, con qualche pioggia leggera su Marche e Lazio, e neve sopra i 1000 metri sull’Appennino. Al Sud le nuvole portano pioggia e temporali, anche intensi, con nevicate sopra i 1000 metri sui rilievi e un peggioramento nel corso della giornata. La notte si prevede

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui vieni ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud e Massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

