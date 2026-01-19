Meteo Roma del 19-01-2026 ore 19 | 15

Il tempo previsto per venerdì 19 gennaio 2026 in Italia mostra una giornata caratterizzata da molte nuvole su gran parte del territorio. Piogge e nevicate si registreranno principalmente al Nord e nelle aree dell’Appennino, con temperature in calo al Nord e stabili o in aumento al Centro-Sud. La zona meridionale sarà interessata da piogge intense e temporali, con neve oltre i 1000 metri sui rilievi.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la x e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 19-01-2026 ore 19:15 Meteo Roma del 01-01-2026 ore 19:15Il 1° gennaio 2026 a Roma si prevede un clima stabile, con prevalenza di cielo sereno durante tutta la giornata. Meteo Roma del 15-01-2026 ore 19:15Il meteo di Roma del 15 gennaio 2026 prevede condizioni generalmente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Meteo, le previsioni di lunedì 19 gennaio 2026 - Tempeste di pioggia e temporali su Sardegna meridionale e orientale e Sicilia (spec ... dire.it

Il Segreto dell'impasto Pizza Campione del Mondo 2 Volte è la Scioglievolezza!

Flash meteo fuori regione : Al via la fase di maltempo che fino a Mercoledì colpirà il Sud Italia.Previste forti raffiche di vento e nubifragi. Situazione da monitorare. #segnalazionimeteoromaeprovincia #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #inverno2026 # - facebook.com facebook

Allerta meteo a Roma, oggi niente discesa della Befana a Piazza Navona per motivi di sicurezza. Lucarelli: "Piazza Navona chiude un'edizione partecipata e di qualità" #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.