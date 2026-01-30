Mercato Napoli cambia tutto per l’attacco | scelta definitiva succederà nelle prossime ore

Questa mattina il Napoli ha preso una decisione definitiva per l’attacco. Dopo aver ceduto Lucca e Lang a gennaio, il club si prepara a chiudere un nuovo acquisto offensivo nelle prossime ore. La strategia di mercato viene rivista ancora una volta, con l’obiettivo di rafforzare il reparto avanzato e dare più soluzioni a Spalletti. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo.

Il Napoli cambia ancora una volta la sua strategia di mercato. In un mese di gennaio segnato dalle cessioni di Lucca e Lang, il club è chiamato ad un altro rinforzo offensivo dopo Giovane. Il nome di Sulemana dell’Atalanta diventa sempre più da scartare in virtù della cessione di Lookman, con il Napoli che è così pronto ad accelerare per Alisson Santos. Napoli, salta Sulemana: virata netta su Alisson Santos. La notizia è rilanciata da Gianluca Di Marzio: la trattativa per Sulemana è oramai definitivamente saltata. Al sorpasso della Roma nelle scorse ore, infatti, si aggiunge la scelta dell’Atalanta di non cederlo a seguito della cessione in via di definizione di Ademola Lookman in direzione Fenerbahce. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

