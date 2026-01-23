Neve sull’Italia Meteo cambia tutto | cosa ci aspetta nelle prossime ore

L'Italia si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni invernali, con un fronte perturbato che interesserà diverse regioni. Le prossime ore porteranno precipitazioni e neve anche in pianura al Nord-Ovest, modificando il quadro meteo e influenzando le attività quotidiane. Ecco cosa ci aspetta nel dettaglio, con aggiornamenti sulle previsioni e le possibili situazioni di criticità.

Weekend dal sapore invernale sull’Italia, con un doppio fronte perturbato pronto a colpire gran parte del Paese e neve fino in pianura al Nord-Ovest. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che parla di una fase instabile ma intervallata anche da brevi schiarite, soprattutto nella giornata di sabato. La situazione meteo sarà scandita da due perturbazioni atlantiche. La prima è già in ingresso da ovest e porterà precipitazioni dalla Sardegna verso Liguria e Toscana. La seconda arriverà invece dalla serata di sabato, coinvolgendo quasi tutta l’Italia. Tra i due impulsi si aprirà una finestra più asciutta, con pause dal maltempo e momenti di variabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Le condizioni meteorologiche in Italia stanno subendo un cambiamento significativo, con l'allontanamento delle masse d'aria fredde e l'arrivo di temperature più miti provenienti dal Sud.

Leggi anche: “Neve sull’Italia”. Meteo, cambia tutto: previsioni a sorpresa, dove e quando vedremo i primi fiocchi

