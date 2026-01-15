Il week-end al cinema | da Paolo Sorrentino a 28 anni dopo

Il week-end al cinema propone l’uscita di “La grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino, nelle sale da giovedì 15 gennaio. Con un cast che include Toni Servillo, Anna Ferzetti e Orlando Cinque, il film si inserisce nella programmazione cinematografica di questa settimana. Una scelta che offre agli spettatori l’opportunità di scoprire una proposta artistica diversa, in un contesto di grande attenzione per il cinema italiano contemporaneo.

Arriva al cinema "La grazia", il nuovo film diretto da Paolo Sorrentino. In uscita nelle sale da giovedì 15 gennaio, nel cast annovera Toni Servillo, Anna Ferzetti e Orlando Cinque. Altra novità sul grande schermo è costituita da "28 anni dopo: il tempio delle ossa": il terzo capitolo della saga horror di Danny Boyle ed Alex Garland diretto da Nia DaCosta è il seguito del film uscito nell'estate del 2025. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come "Buen Camino", "Avatar: Fuoco e Cenere", "Spongebob – Un'avventura da pirati", "Zootropolis 2", "Una di famiglia", "No Other Choice", "Norimberga", "Oi vita mia" e "Gioia mia".

