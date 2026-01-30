Memoria e Resistenza | al cimitero di Piacenza e ad Obolo le messe in ricordo di don Borea
Sabato mattina, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Piacenza, si terrà una messa in ricordo di don Giuseppe Borea. Anpi e Anpc Piacenza hanno organizzato l’evento per ricordare il suo martirio. La cerimonia si svolgerà alle 10, nella cappella del cimitero, e richiama i cittadini e i membri delle associazioni che vogliono onorare la memoria del sacerdote.
Anpi e Anpc Piacenza, anche quest'anno in ricordo del Martirio di don Giuseppe Borea, organizzano per sabato 7 febbraio alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio (cappella del cimitero di Piacenza) la celebrazione di una Santa messa.Celebrerà l'eucarestia don Giuseppe Basini, vicario.
Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuato
Questa mattina, in via Piacenza nella zona di Staglieno, si è verificata una fuga di gas che ha comportato la chiusura temporanea al traffico e l’evacuazione di parte del cimitero.
