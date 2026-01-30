Memoria e Resistenza | al cimitero di Piacenza e ad Obolo le messe in ricordo di don Borea

Da ilpiacenza.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato mattina, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Piacenza, si terrà una messa in ricordo di don Giuseppe Borea. Anpi e Anpc Piacenza hanno organizzato l’evento per ricordare il suo martirio. La cerimonia si svolgerà alle 10, nella cappella del cimitero, e richiama i cittadini e i membri delle associazioni che vogliono onorare la memoria del sacerdote.

Anpi e Anpc Piacenza, anche quest’anno in ricordo del Martirio di don Giuseppe Borea, organizzano per sabato 7 febbraio alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio (cappella del cimitero di Piacenza) la celebrazione di una Santa messa.Celebrerà l’eucarestia don Giuseppe Basini, vicario.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Piacenza Memoria

Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuato

Questa mattina, in via Piacenza nella zona di Staglieno, si è verificata una fuga di gas che ha comportato la chiusura temporanea al traffico e l’evacuazione di parte del cimitero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piacenza Memoria

Argomenti discussi: Perché ricordare è una forma di resistenza; Giorno della Memoria - Dall'ANPI una mostra e una conferenza sulla cultura materiale della Resistenza; Giorno della memoria, gli studenti della scuola ‘Viale della Resistenza’ incontrano Franco Perlasca e Luciana Amadio; Destrezza e libertà. Il circo tra Resistenza, memoria e presente.

memoria e resistenza alMemoria della Resistenza in Valle di Susa: il passato diventa digitaleVALSUSA – In occasione dell’ 80° anniversario della Liberazione, le Unioni Montane della Valle di Susa hanno dato vita a un’iniziativa di alto valore storico e civile, partecipando con successo al ban ... lagendanews.com

memoria e resistenza alFerramonti incontra gli studenti: storia, memoria e responsabilità nei Giorni della MemoriaAl centro una convinzione profonda: raccontare Ferramonti significa mostrare come, anche nei luoghi della costrizione e della privazione, la cultura possa generare senso, relazione e bellezza ... ecodellojonio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.