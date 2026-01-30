Memoria e Resistenza | al cimitero di Piacenza e ad Obolo le messe in ricordo di don Borea

Sabato mattina, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Piacenza, si terrà una messa in ricordo di don Giuseppe Borea. Anpi e Anpc Piacenza hanno organizzato l’evento per ricordare il suo martirio. La cerimonia si svolgerà alle 10, nella cappella del cimitero, e richiama i cittadini e i membri delle associazioni che vogliono onorare la memoria del sacerdote.

Anpi e Anpc Piacenza, anche quest’anno in ricordo del Martirio di don Giuseppe Borea, organizzano per sabato 7 febbraio alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio (cappella del cimitero di Piacenza) la celebrazione di una Santa messa.Celebrerà l’eucarestia don Giuseppe Basini, vicario.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacenza Memoria

Questa mattina, in via Piacenza nella zona di Staglieno, si è verificata una fuga di gas che ha comportato la chiusura temporanea al traffico e l’evacuazione di parte del cimitero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piacenza Memoria

Argomenti discussi: Perché ricordare è una forma di resistenza; Giorno della Memoria - Dall'ANPI una mostra e una conferenza sulla cultura materiale della Resistenza; Giorno della memoria, gli studenti della scuola ‘Viale della Resistenza’ incontrano Franco Perlasca e Luciana Amadio; Destrezza e libertà. Il circo tra Resistenza, memoria e presente.

Memoria della Resistenza in Valle di Susa: il passato diventa digitaleVALSUSA – In occasione dell’ 80° anniversario della Liberazione, le Unioni Montane della Valle di Susa hanno dato vita a un’iniziativa di alto valore storico e civile, partecipando con successo al ban ... lagendanews.com

Ferramonti incontra gli studenti: storia, memoria e responsabilità nei Giorni della MemoriaAl centro una convinzione profonda: raccontare Ferramonti significa mostrare come, anche nei luoghi della costrizione e della privazione, la cultura possa generare senso, relazione e bellezza ... ecodellojonio.it

Ilenia Malavasi. . Oggi sono intervenuta in Aula, in chiusura di seduta, per ricordare i fatti della "Battaglia di Canolo". Ho ricordato questo episodio della lotta di Resistenza della mia città di #Correggio perché la memoria è un elemento fondante della nostra sto - facebook.com facebook

Giornata della Memoria in Puglia, bandiera a mezz'asta. Decaro: «Resistenza contro ogni rigurgito di violenza» x.com