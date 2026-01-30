Melika fa il suo debutto, ma la sua prestazione non convince. La sua respinta su Moro permette a Rowe di segnare il tap-in, e l’atteggiamento in campo lascia ancora a desiderare. Sissokho si distingue come il più lucido, mentre Peretz sparisce dalla partita come un fantasma. La prima giornata si apre con molte ombre e qualche segnale di miglioramento da parte di alcuni giocatori.

Melika 5 Nomen omen: la respinta su Moro che porta al tap in di Rowe non è all’altezza della situazione. Ma a fine primo tempo è provvidenziale su Ferguson e Castro nel tenere la partita aperta. Ben Hamo 4,5 E’ lui a tenere la linea alta e mettere Orsolini in fuorigioco sul vantaggio annullato ai rossoblù. Ma dal suo lato Miranda sfonda e Rowe segna. Shlomo 5,5 Si sbatte, prova a tenere Castro, spesso con le cattive. Dietro il meno peggio, ma che fatica. Heitor 4,5 Al pronti via si perde Orsolini che sfiora il vantaggio. Regge tutto sommato fino alla mezzora, poi sale l’onda e affoga. E Orso segna lo 0-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Melika debutta, Sissokho il più lucido. Peretz un fantasma. Come Madmon

