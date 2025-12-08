Mercato Juve sbagliato Napoli più solido e lucido
Il confronto del Maradona non ha soltanto certificato la superiorità del Napoli sul campo, ma anche riaperto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Juve, prima il Napoli e poi il mercato: tre motivi per il sì a Mendoza | CM.IT Via @alessio_lento Vai su X
Imputato Spalletti, è accusato di aver sostituito Yildiz l’unico calciatore della Juventus e di aver sconfessato il mercato La Gazzetta: discutibile la sostituzione di Yildiz a un quarto d'ora dalla fine, chi si sarebbe privato di Maradona o di Platini sull’1-1 di un big m - facebook.com Vai su Facebook
TUTTOSPORT - Napoli-Juventus, le scelte sbagliate dei bianconeri in campagna acquisti - Tuttosport effettua un parallelismo tra le scelte di mercato del Napoli e quelle della Juventus, ma mette a confronto anche lo spirito mostrato dalle due squadre. Secondo napolimagazine.com