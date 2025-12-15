Mano nella mano con babbo natale | regali e speranza all’Ospedale dei Bambini

Una mattina di gioia e solidarietà ha coinvolto l’Ospedale dei Bambini durante la seconda edizione di “Mano nella mano con Babbo Natale”. L’evento, promosso dall’associazione Lilli Lorusso - Mano nella Mano Odv e coordinato da Lamb Eventi, ha portato regali e speranza ai piccoli pazienti, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

© Palermotoday.it - “Mano nella mano con babbo natale": regali e speranza all’Ospedale dei Bambini Una mattinata di festa, sorrisi e solidarietà ha illuminato l’Ospedale dei Bambini - Di Cristina di in occasione della seconda edizione di “Mano nella mano con Babbo Natale”, iniziativa organizzata dall’associazione Lilli Lorusso - Mano nella Mano Odv, con il coordinamento di Lamb Eventi. Palermotoday.it Babbo Natale dito famiglia | Natale canzone | dito famiglia per bambini | Santa Claus Finger Family Come chiamare Babbo Natale? Ecco il numero di telefono e cosa fare - Ecco il numero di telefono e come fare per ricevere una telefonata da Santa Claus e personalizzare gli auguri natalizi ... msn.com

Babbo Natale: i bambini che ci credono sono più felici e creativi - Babbo Natale, il personaggio ispirato a San Nicola, protettore dei bambini, è conosciuto in quasi tutto il mondo, tanto che esistono persino raduni di persone vestite da Babbo Natale. tgcom24.mediaset.it

Il tocco di mano di Simeone al minuto 99 L’episodio visto al microscopio con @LucaMarelli72 #TorinoCremonese #SerieAEnilive #DAZN x.com

Intervento alla mano destra riuscito e Rafa Nadal la prende con ironia - facebook.com facebook