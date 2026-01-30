Mazzetta da 5mila euro al giudice ripresa dalle telecamere | I soldi fanno venire la vista ai cecati

La Polizia e la Guardia di Finanza hanno smascherato un giro di mazzette tra giudici di pace e avvocati. Le telecamere hanno ripreso un giudice che riceveva 5 mila euro, mentre parlava di come i soldi possano “far venire la vista ai cecati”. Sei persone sono state colpite da provvedimenti interdettivi, tra cui anche un arresto. La vicenda mette in luce come la corruzione penetri anche nel sistema giudiziario italiano.

Gli inquirenti hanno monitorato l'incontro tra Dursio e Luongo: l'accordo per ottenere sentenze favorevoli per i falsi incidenti Una mazzetta da 5mila euro al giudice ripresa dalle telecamere. E' quanto emerge dall'indagine di Polizia e Guardia di Finanza che ha portato all'esecuzione di 6 provvedimenti interdittivi nei confronti di 3 giudici di pace e 3 avvocati, oltre all'esecuzione di un'ordinanza agli arresti domiciliari per uno dei legali coinvolti. L'episodio risale al 19 ottobre 2024 e vede coinvolti il giudice di pace Bruno Dursio, in servizio a Santa Maria Capua Vetere, e l'avvocato Giuseppe Luongo, ritenuto a capo del sodalizio dedito alla commissione di truffe ai danni delle assicurazioni mediante la realizzazione di falsi incidenti e finito agli arresti.

