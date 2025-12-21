Nuova Maturità 2026 se il commissario di Italiano interroga anche in Storia e quello di Matematica in Fisica le materie da 4 diventano 6?
Nuova Maturità 2026, cambia il nome ma anche l'impostazione dell'Esame, in particolare del Colloquio che valuterà il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità attraverso la verifica de i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Due scritti, quattro materie orali e bocciati con il 5 in condotta: la nuova maturità 2026 è legge
Leggi anche: La nuova maturità, Valditara: orale solo sulle 4 materie scelte dal ministero, ma studiate anche le altre. Stop a collegamenti astrusi e a scene mute
