Maturità 2026 attesa per il decreto | novità su prove scritte e colloquio orale

Oggi si aspetta il decreto ufficiale che definirà le prove della maturità 2026. Circa 500mila studenti sono in fibrillazione, sperando di scoprire presto le materie della seconda prova scritta, prevista per il 19 giugno. Si tratta di un momento decisivo per i maturandi, che vogliono sapere subito quali discipline dovranno affrontare. La scelta delle materie si baserà sui diversi indirizzi di studio, ma ancora niente è stato comunicato ufficialmente.

In arrivo le materie della seconda prova e le regole dell'esame. Sono ore decisive per circa 500mila studenti maturandi, in attesa di conoscere le discipline della seconda prova scritta, in programma il 19 giugno, che saranno scelte tra le materie caratterizzanti dei diversi indirizzi di studio. Il decreto ministeriale atteso entro il 31 gennaio chiarirà anche la disciplina dell'eventuale terza prova scritta, prevista solo per percorsi specifici, come i licei internazionali o le scuole con ordinamenti particolari. Il provvedimento sarà emanato dal Ministero dell'Istruzione e conterrà tutte le indicazioni operative per l'Esame di Stato.

Il Ministero ha convocato una riunione per discutere il nuovo schema di DM relativo alla correzione delle prove scritte dell’esame di maturità 2026.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato una riunione per discutere il decreto relativo alla correzione delle prove scritte della Maturità 2026 e alle modalità di individuazione delle aree disciplinari.

