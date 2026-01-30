Maturità 2026 | domande tardive e abbreviazione per merito entro il 2 febbraio

Le iscrizioni alla maturità 2026 si sono aperte e già si fa spazio qualche preoccupazione. Gli studenti che presentano domande tardive devono giustificare bene i motivi, e solo in casi seri e documentati potranno essere presi in considerazione. La data limite per le eventuali richieste di abbreviazione per merito è il 2 febbraio.

Eventuali domande tardive da parte dei candidati esterni all'Esame di Stato possono essere valutate, ma solo se sussistono gravi motivi debitamente documentati. La scadenza per l'invio è fissata al 2 febbraio 2026. Restano valide, comunque, le domande presentate nei tempi ordinari, mentre chi si ritira dalle lezioni entro il 15 marzo 2026 ha la possibilità di inoltrare l'istanza da candidato esterno fino al 24 marzo. Sono le tempistiche indicate nella nota MIM del 10 novembre sulle modalità di presentazione delle domande all'esame di Maturità. Il termine del 2 febbraio si applica anche agli studenti interni che, trovandosi in condizioni analoghe, non hanno potuto rispettare la scadenza iniziale.

