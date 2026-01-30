Matteo partecipa all’Eredità e la ‘ghigliottina’ diventa social | La vera prova? Leggere i commenti di odio

Matteo Fossi torna a sfidarsi alla Ghigliottina su Rai1, questa volta con un po’ più di sicurezza. Dopo aver raggiunto la seconda prova, il pubblico lo applaude e il conduttore Marco Liorni gli fa i complimenti. Ma non manca chi sui social commenta con parole dure e odio. Matteo legge i commenti, alcuni sono pesanti, altri più neutri. La sfida tra il concorrente e il pubblico si sposta anche online, dove il rispetto spesso scarseggia.

Firenze, 30 gennaio 2026 – "Seconda volta alla prova della Ghigliottina per Matteo, complimenti per essere arrivato fin qui”, Marco Liorni fa accomodare fra gli applausi del pubblico il concorrente dell’Eredità, Matteo Fossi. Musicista, pianista, Fossi arriva da Firenze con l’obiettivo di divertirsi, di togliersi uno sfizio. Lo ammette lui stesso nel lungo post pubblicato sui social all’indomani della trasmissione andata in onda il 28 gennaio. "La curiosità mi ha spinto a partecipare”. “Ebbene sì, qualche tempo fa ho deciso di togliermi uno sfizio: partecipare a un quiz televisivo. Tanti i motivi: tra tutti, la curiosità di vedere da vicino i meccanismi di questo tipo di “show” (ben diverso da quello a cui sono abituato per professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matteo partecipa all’Eredità e la ‘ghigliottina’ diventa social: “La vera prova? Leggere i commenti di odio” Approfondimenti su Matteo Fossi L'Eredità, "a me non suona": polemica dopo la ghigliottina L'Eredità, la Ghigliottina di Giulio scatena la rivolta: "Liorni vai a fanc***" Nella puntata di oggi di L’Eredità, andata in onda venerdì 2 gennaio, si è verificato un episodio insolito: la Ghigliottina di Giulio ha suscitato una reazione forte, con un commento diretto a Marco Liorni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Matteo Fossi Argomenti discussi: Matteo Fossi a L'Eredità: l'ex direttore del Franci di Siena in tv su Rai 1; Sbaglia la parola finale all’Eredità, il pianista fiorentino Fossi ricoperto di insulti sui social; L'Eredità 25 gennaio 2026, Matteo prima volta alla Ghigliottina: chi è, cosa fa nella vita, quanto ha vinto; L’ex direttore del Conservatorio Franci di Siena Matteo Fossi protagonista della trasmissione L’Eredità. l presidente della CEI Matteo Zuppi ha parlato dell’importanza della partecipazione al voto, ma anche di fine vita, di femminicidi e di Abanoub Youssef, ucciso a scuola da un coetaneo, chiedendo di pregare anche per l’assassino, perché «nessuno è riducibile - facebook.com facebook Alla vigilia del Referendum di marzo, Matteo Zuppi chiede partecipazione e parla di equilibrio tra poteri: un messaggio letto come un invito al "No" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.