L' Eredità la Ghigliottina di Giulio scatena la rivolta | Liorni vai a fanc***

Nella puntata di oggi di L’Eredità, andata in onda venerdì 2 gennaio, si è verificato un episodio insolito: la Ghigliottina di Giulio ha suscitato una reazione forte, con un commento diretto a Marco Liorni. Lo show, condotto da Liorni su Rai 1, continua ad essere un appuntamento di grande ascolto, caratterizzato da momenti di tensione e colpi di scena.

Oggi, venerdì 2 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del Gioco: Giulio. Con lui giocano come concorrenti: Eleonora da Lecce, Davide già vincitore di 40mila euro, Valentina da Livorno, Stefano da Albano Laziale, Davide da Ravenna, Graziano da Como. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Giulio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, la Ghigliottina di Giulio scatena la rivolta: "Liorni vai a fanc***" Leggi anche: L'Eredità, Alessandra fallisce la Ghigliottina? Rivolta contro Liorni e autori: "Ridicoli" Leggi anche: L'Eredità, pesante sospetto alla Ghigliottina: "Strano che Liorni e Marcello..." Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Spoiler su Eredità e ospiti…. #viral #quiz #eredità - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.