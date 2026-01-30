Matteo Giunta | Mia figlia colpita da tre virus Genitori senza tutele sul lavoro gli asili diventano parcheggi

Matteo Giunta ha raccontato che sua figlia Matilde è stata colpita da tre virus diversi. Lui commenta anche le difficoltà di molti genitori, senza tutele sul lavoro, che devono arrangiarsi con i figli malati. Nel suo sfogo social, Giunta ha criticato chi definisce irresponsabili i genitori che si prendono cura dei figli malati, scatenando molte reazioni. La storia della bambina e le parole di Giunta fanno discutere ancora oggi.

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, commenta a Fanpage.it il ricovero della figlia Matilde e le polemiche sollevate dal suo sfogo social sui genitori "irresponsabili". Il racconto dei giorni in ospedale e la replica a chi lo accusa di parlare da una posizione privilegiata: "Il sistema non tutela i piccoli, 10 giorni di malattia all'anno per i genitori non bastano".

