Calciomercato Milan colpo a sorpresa in difesa | trattativa in chiusura

Operazione a sorpresa del Milan: il ds Igli Tare mette le mani sul giovane terzino. La trattativa tra i club è in dirittura d’arrivo. Il Milan ha chiuso l’accordo per l’ingaggio di Juan David Arizala, terzino sinistro colombiano classe 2005. Il trasferimento sarà definito nel mercato di gennaio e rappresenta la prima operazione dei rossoneri per la sessione invernale. Arizala arriva dall’ Independiente Medellín dopo un anno di crescita costante. L’idea del club di Milano è quella di inserirlo in un percorso ben preciso. Chi è Juan David Arizala. Juan David Arizala è un terzino mancino nato in Colombia nel 2005. 🔗 Leggi su Sportface.it

