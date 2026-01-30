Questa sera a Masterchef Italia 15 due concorrenti sono usciti dalla gara, uno per aver sbagliato in pasticceria e l’altro nel riso al salto. La puntata si è distinta per un doppio pressure test e una prova di coppia che ha fatto emergere tutta la creatività dei partecipanti. La competizione si fa sempre più dura e i cuochi devono dimostrare di saper reagire sotto pressione.

La puntata di Masterchef Italia 15 di giovedì 29 gennaio 2026 si è aperta in un modo diverso rispetto al solito. Gli 11 concorrenti rimasti hanno trovato un grembiule nero sotto le Mystery Box e hanno così dovuto affrontare un Pressure Test completamente inaspettato. A complicare ancor di più la situazione è stato l'arrivo di Iginio Massari e della figlia Debora, per un Pressure Test di pasticceria. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno giocato un brutto scherzo agli aspiranti chef che si sono trovati a dover rifare una torta Saint Honoré alla milanese, con tre strati di pan di spagna, tre di crema chantilly all'italiana con sopra bignè al caramello, alternati con ciuffi di crema al cioccolato e chantilly. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Masterchef Italia 15, due eliminati tra pasticceria e riso al salto

Nella puntata di giovedì 15 gennaio di MasterChef Italia 2025, andata in onda su Sky Uno, due concorrenti sono stati eliminati.

Il 15 gennaio 2026 si è svolta la sesta puntata di MasterChef Italia.

