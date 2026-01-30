Maltempo | Misiani ' Meloni arriva tardi e minimizza Sicilia sacrificata a propaganda'

La presidente Meloni è arrivata tardi e ha sottovalutato un disastro che era sotto gli occhi di tutti. La situazione in Sicilia è grave, le strade sono sommerse dall’acqua e molte zone sono isolate. La ministra Misiani critica duramente la risposta del governo, accusando Meloni di aver minimizzato la portata del maltempo e di aver messo in secondo piano le richieste di aiuto della popolazione. Intanto, le persone colpite si chiedono se arriveranno davvero i soccorsi necessari.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La presidente Meloni è arrivata tardi e ha sottovalutato un disastro che era sotto gli occhi di tutti. Mentre in Sicilia frane e allagamenti mettono in ginocchio interi territori, il Governo ha perso giorni preziosi e continua a difendere le risorse del Ponte sullo Stretto invece di usarle per l'emergenza". Lo dichiara Antonio Misiani, senatore e responsabile infrastrutture del Partito Democratico. "Negare oltre un miliardo di euro di fondi di coesione a Sicilia e Calabria per inseguire un'opera simbolo è una scelta cinica e irresponsabile. È la fotografia di un Governo che preferisce la propaganda alla sicurezza delle persone, ignorando il dissesto idrogeologico e i cambiamenti climatici.

La polemica tra Salvini e Tajani si accende sulla gestione delle risorse per il Ponte sullo Stretto.

