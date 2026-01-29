Maltempo | Misiani ' risorse tolte a Sicilia per Ponte vanno restituite subito'

La polemica tra Salvini e Tajani si accende sulla gestione delle risorse per il Ponte sullo Stretto. Misiani attacca: le risorse che sono state tolte alla Sicilia devono essere restituite subito, perché non si può giocare con i soldi destinati a un’area già duramente colpita dal maltempo. La questione diventa ancora più urgente con le emergenze che si accumulano nell’isola.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “La contrarietà di Salvini e Tajani verso l'ipotesi di utilizzare le risorse destinate al Ponte sullo stretto per fronteggiare l'emergenza maltempo in Sicilia è un grave errore. Una scelta ingiustificabile e sbagliata". Così Antonio Misiani, senatore e responsabile Infrastrutture del Partito Democratico. "Ribadiamo con forza la nostra richiesta: i Fondi di sviluppo e coesione sottratti alla Sicilia per finanziare il Ponte devono tornare immediatamente al territorio martoriato dal maltempo. Basta propaganda. In Sicilia ci sono tratti di ferrovia interrotti nel nulla, strade impraticabili, comunità isolate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

