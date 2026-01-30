Le tensioni a Niscemi esplodono ancora una volta, con cittadini e politica che si scontrano sul futuro della città. Le proteste si intensificano, e le grida si fanno sentire forte tra le strade e le istituzioni. La questione non si placa, e il dibattito pubblico si accende sempre di più.

Quando gli arabi, tra il IX e il X secolo d.C., si sono insediati lungo la costa meridionale della Sicilia, hanno iniziato a vedere in alcuni colli dell’entroterra i luoghi più adatti per impiantare le proprie fortificazioni. E tra le valli a Nord della Piana di Gela,hanno individuato un colle a cui hanno dato il nome di Fata-nascim, ossia “Passo dell’Olmo”. Termine in seguito semplificato, così come spiega Luigi Milanesi nel suo Dizionario Etimologico della Lingua Siciliana, in Nascim e poi in Niscemi. Per comprendere la storia di un luogo, occorre sempre partire dall’origine del suo nome. Oggi, per capire meglio cosa sta succedendo in una Niscemi sconvolta dalla frana, non si può non partire da una precisa constatazione: su quel colle che in queste ore sta lentamente scivolando a valle, la gente vive da secoli. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’urlo di Niscemi e le grida della politica

Approfondimenti su Niscemi Politica

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno mostrato le prime immagini della frana che da giorni interessa il territorio di Niscemi, in Sicilia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Politica

Argomenti discussi: L’urlo di Niscemi e le grida della politica; Frana a Niscemi, paura e disagi: area messa in sicurezza, verifiche in corso; A Niscemi fronte attivo. Quella relazione del 2022 ignorata da Musumeci; Frana Niscemi, il fronte della frana si allarga: oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse. Sta crollando mezza città.

Niscemi, la Protezione civile: L’intera collina sta crollando. E l’Assemblea regionale approva un odg: Usare i miliardi stanziati per il PonteLa Protezione Civile lancia l'allarme. Schlein propone di usare il miliardo stanziato per il Ponte sullo Stretto per le zone colpite ... ilfattoquotidiano.it

A Niscemi, tra gli angeli della frana: «Noi non crolliamo»Viaggio nella città del Nisseno sospesa sulla frana. Migliaia di persone senza casa accolte al Palasport e in una casa di riposo. Le storie di Gabriele, ... avvenire.it

la Repubblica. . Maria e Fabrizio sono potuti rientrare per pochi minuti a casa sotto la supervisione dei vigili del fuoco, dopo essere stati evacuati a causa della grande frana che continua a minacciare la città siciliana di Niscemi. La coppia di pensionati, come t - facebook.com facebook