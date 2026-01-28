Niscemi le immagini drammatiche della frana dall’elicottero della Guardia Costiera

28 gen 2026

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno mostrato le prime immagini della frana che da giorni interessa il territorio di Niscemi, in Sicilia. Un fronte di terra in costante espansione che ha portato all’evacuazione di migliaia di cittadini. L’elicottero della Guardia Costiera ha sorvolato la zona, offrendo uno sguardo drammatico sulla situazione. La frana continua a muoversi e le autorità temono ulteriori sviluppi. La gente è ancora nel timore, mentre si cerca di mettere in sicurezza le zone più a rischio.

Le immagini del fronte, sempre più esteso, della frana che ha costretto migliaia di persone ad essere sfollate dal comune di Niscemi in Sicilia. Riprese e pubblicate dalla Guardia di Costiera (fonte Ansa Video).

