L' ultima del ct Banchi | il raduno della Nazionale diventa un master sul tiro

A Roma, il raduno della Nazionale di basket si trasforma in un vero e proprio master sul tiro. Il commissario tecnico Banchi ha portato 16 giovani under 22 di Serie B, tra cui anche Adam Filippi, il coach esperto di fondamentali di Fontecchio e Avdija, che ha lavorato con stelle come Bryant e Belinelli. L’obiettivo è migliorare le capacità individuali, perché il lavoro sulla tecnica aiuta i giovani a crescere e a guadagnare fiducia in vista di sfide più grandi.

In azzurro, a Roma con 16 giocatori Under 22 di Serie B, anche Adam Filippi, coach dei fondamentali di Fontecchio e Avdija, che ha lavorato anche con Bryant e Belinelli: "Il lavoro individuale genera autostima ed è cruciale per fare il salto di qualità. Ho visto miglioramenti già in tre giorni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

