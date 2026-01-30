Luigi Mangione non verrà condannato a morte nel caso dell’omicidio di Brian Thompson

Luigi Mangione non rischia la condanna a morte nel caso dell’omicidio di Brian Thompson. Il giudice Garnett ha respinto l’accusa di omicidio, ritenendo che la richiesta di pena capitale fosse viziata da errori tecnici. La decisione chiude temporaneamente il caso, lasciando in sospeso le future mosse dell’accusa.

Garnett ha respinto l’accusa di omicidio che avrebbe permesso ai procuratori di chiedere la pena capitale, ritenendola tecnicamente viziata. Luigi Mangione rischia quindi l'ergastolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Luigi Mangione, se viene condannato per l’omicidio di Brian Thompson, non rischierà la pena di morte.

Luigi Mangione potrebbe finire in cella a vita.

