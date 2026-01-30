Lorient-Nantes sabato 31 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa sera alle 19:00 si gioca il derby bretone tra Lorient e Nantes. Il match vede due squadre con obiettivi diversi: il Lorient punta a consolidare la sua posizione, mentre il Nantes cerca punti salvezza. Attualmente, i gialloverdi sono a metà classifica, mentre i Canarini sono al terzultimo posto, distanti ben 11 punti. Le formazioni ufficiali sono pronte, e i tifosi aspettano con ansia questa sfida che potrebbe cambiare gli equilibri nelle prossime settimane.

Derby bretone tra 2 squadre al momento distanti ben 11 punti in classifica quello tra il Lorient di Pantaloni ed il Nantes di Kantari attualmente terzultimo in classifica. Secondo colpaccio esterno per i merlus che dopo aver vinto a Monaco bissano nel derby contro il Rennes, sfida che si conferma sempre più favorevole. Sfatato il tabù trasferta la gara odierna potrebbe anche dare un’altra dimensione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lorient-Nantes (sabato 31 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Approfondimenti su Lorient Nantes Lorient-Nantes (sabato 31 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Questa sera alle 19, si gioca il derby bretone tra Lorient e Nantes. Monaco-Lorient (venerdì 16 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Il match tra Monaco e Lorient, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:00, apre la prima giornata di ritorno della Ligue 1. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lorient Nantes Argomenti discussi: Sport in tv oggi (sabato 31 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal e Bayern vogliono il riscatto, il PSG difende il primato, in Spagna è solito duello a due; Lorient v Nantes: top-half push meets survival fight; - la Repubblica. Pronostico Lorient vs Nantes – 31 Gennaio 2026Nel contesto del Ligue 1, la sfida tra Lorient e Nantes in programma il 31 Gennaio 2026 alle 19:00 allo Stadio du Moustoir promette un confronto intenso. Le ... news-sports.it SERIE A and LIGUE 1 all matches score prediction #football #SerieA #Ligue1 #Lazio #napoli #Fiorentina #Cremonese #verona #torino #bologna #InterMilan #marseille #nantes #brest #auxerre #lorient #metz #PSG #ParisFC #everyonefollowers - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.