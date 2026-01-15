Monaco-Lorient venerdì 16 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Il match tra Monaco e Lorient, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:00, apre la prima giornata di ritorno della Ligue 1. Dopo aver superato entrambi il turno di coppa di Francia, le due squadre si sfidano in un incontro che sarà importante per la classifica. Di seguito, le formazioni, le quote, i pronostici e i convocati delle due compagini.

Dopo aver superato con lo stesso risultato il turno di coppa di Francia Monaco e Lorient si affrontano ad apertura della prima giornata di ritorno di Ligue1. Gli asemists hanno avuto ragione dell’Orleans, chiudendo la pratica nel finale e concedendo anche ai locali il gol della bandiera. Un successo importante che permette di archiviare il KO interno contro il Lione e provare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Monaco-Lorient (venerdì 16 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Leggi anche: Monaco-Lorient (venerdì 16 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Stade Brestois-Monaco (venerdì 05 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Monaco-Lorient venerdì 16 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. Pronostico Monaco vs Lorient – 16 Gennaio 2026 - Lorient apre la giornata di Ligue 1 del 16 Gennaio 2026 alle ore 19:00 allo Stadio Louis II. news-sports.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.