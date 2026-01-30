L' opposizione occupa la sala stampa della Camera | annullate tutte le conferenze della giornata

Questa mattina, un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha deciso di occupare la sala stampa della Camera. Tutte le conferenze programmate per oggi sono state cancellate. Alle 11.30 era prevista una conferenza sulla remigrazione con alcuni ospiti legati a gruppi di estrema destra, tra cui Luca Marsella di Casapound e Jacopo Massetti di Forza Nuova. La protesta ha bloccato le attività ufficiali e generato scompiglio tra i presenti.

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs sta occupando la sala stampa della Camera dove, alle 11.30, è prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l'iniziativa per "impedire l'ingresso di nazisti nel palazzo". La sala è stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. Fra i deputati di opposizione presenti nella sala stampa della Camera ci sono per il M5s il capogruppo Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

