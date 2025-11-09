Lombalgiaquali sono le cause e le terapie?

Il mal di schiena (lombalgia) è un termine generico per indicare un dolore localizzato nella parte bassa della schiena ( nella regione lombare ). Più comunemente si parla di "lombalgia" o anche di "ernia del disco" nel caso sia imputabile un'erniazione. È una condizione molto comune negli adulti e la sua incidenza aumenta con l'età: si calcola che l'80% degli italiani ne ha sofferto almeno una volta nella vita e il mal di schiena è responsabile di numerose prescrizioni mediche e di molti congedi per malattia. Distinguiamo tra lombalgia comune, di origine meccanica e lombalgia specifica, secondaria ad una patologia sottostante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lombalgia,quali sono le cause e le terapie?

