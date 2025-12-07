Giornate di Cinema | i prossimi film Universal Pictures da Song Sung Blue al film su Michael Jackson
A Sorrento la divisione italiana di Universal Pictures ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Ne abbiamo parlato con Maria Chiara Giuffrè, Direttore Sales della società. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Giornate del Cinema per la Scuola: ai Cantieri Culturali alla Zisa laboratori, masterclass e proiezioni
Riccardo Milani alle Giornate del Cinema per la Scuola – Palermo, 24/26 settembre – terza edizione
La nona edizione delle Giornate della Mostra del Cinema inaugura al Visionario
Mostrate le prime immagini di «Buen Camino» in anteprima alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Ecco di cosa parla il nuovo film di Gennaro Nunziante - facebook.com Vai su Facebook
Giornate di Cinema: i prossimi film di Movies Inspired, da Monsieur Aznavour a Franz - A Sorrento la società di distribuzione Movies Inspired ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Lo riporta comingsoon.it
Giornate di Cinema: i prossimi film distribuiti da I Wonder Pictures, da Marty Supreme a Il suono di una caduta - Prima della fine del 2025 I Wonder Pictures porterà in sala Eternity e La mia famiglia a Taipei. comingsoon.it scrive
Disney: ecco i film in arrivo nei cinema nei prossimi mesi - Disney Italia ha annunciato i film in arrivo nei cinema, durante la 48° 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Scrive vgmag.it