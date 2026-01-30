Livigno il volo in tandem col parapendio aspettando la fiaccola olimpica

A Livigno, la fiaccola olimpica ha fatto tappa dopo aver attraversato Aprica. Circa 30 tedofori stanno percorrendo l’ultimo tratto, partendo da Trepalle. Alcuni hanno sorvolato il paesaggio in parapendio, arrivando fino al Livigno Snow Park. Qui si svolgeranno le gare di sci acrobatico e snowboard dei Giochi di Milano Cortina 2026. La giornata si è conclusa con un volo spettacolare e tanta emozione tra gli spettatori.

La fiaccola olimpica, dopo un passaggio ad Aprica, è arrivata a Livigno, dove circa 30 tedofori sono impegnati a percorrere l'ultimo tratto della tappa partendo dalla frazione di Trepalle, con un primo tratto in parapendio fino al Livigno Snow Park, l'impianto polivalente che ospiterà le gare di sci acrobatico e snowboard di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Livigno, il volo in tandem col parapendio aspettando la fiaccola olimpica Approfondimenti su Livigno Fiaccola Volare su Google Earth col simulatore di volo, elicottero o parapendio Insieme “Aspettando la Fiaccola“. Si accende il calendario di eventi Il calendario degli eventi si arricchisce con “Aspettando la Fiaccola”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Livigno Fiaccola Argomenti discussi: Melissa è tornata a casa a Livigno: la 22enne rintracciata a Messina. Riconosciuta da un autista di bus; Melissa Acani ritrovata a Messina: lieto fine per la 22enne scomparsa a Livigno; Messina, ritrovata in centro città una 22enne allontanatasi da Livigno nel dicembre scorso; Messina, rintracciata in centro città la giovane scomparsa da Livigno: sta bene ed è tornata a casa -. Veleni nel fiume. Volo in elicottero salva 12mila troteDodicimila trote fario che prendono il volo. In elicottero, per giunta, per raggiungere una nuova casa. È ciò che accade in questi giorni nelle acque del torrente di Livigno, lo Spöl, che scorre nel ... ilgiorno.it Livigno, il borgo alpino dove relax e cultura si incontrano tutto l’annoLivigno è una destinazione capace di sorprendere chi cerca una vacanza che unisca benessere, scoperta e qualità del tempo, andando oltre l’idea stereotipata della località di montagna legata esclusiva ... intornotirano.it C’è un momento in cui smetti di guardare la montagna e inizi a sentirla È quando il silenzio prende quota, il vento accompagna il volo e Livigno si apre sotto di te Sorvolare le vette in parapendio, guidati da un esperto, significa scoprire Livigno da una pr facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.