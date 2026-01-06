Il calendario degli eventi si arricchisce con “Aspettando la Fiaccola”. A meno di un mese dall’evento, il 4 febbraio, la Fiamma olimpica arriverà a Monza, segnando l’ultima tappa prima dell’ingresso ufficiale a Milano. Un momento importante che anticipa l’atmosfera delle Olimpiadi, coinvolgendo la comunità in un evento simbolico e di grande significato.

Manca meno di un mese e l’attesa si fa elettrica. Mercoledì 4 febbraio la Fiamma olimpica arriverà a Monza, ultima tappa prima dell’ingresso trionfale a Milano. Un passaggio storico, carico di simboli, che consegna alla città un ruolo di primo piano nel racconto delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. "Abbiamo l’onore di essere Città di Tappa e City Celebration", fanno sapere con orgoglio dal Comune. E Monza risponde trasformando l’attesa in festa, con eventi di cultura e sport a partecipazione collettiva. I tedofori attraverseranno circa quattro chilometri di città, in un percorso che è anche una dichiarazione d’amore ai suoi luoghi simbolo: da viale Brianza all’Avancorte della Villa Reale, passando per piazza Citterio, via Carlo Alberto, l’Arengario, via Italia e piazza Duomo, fino a piazza Trento e Trieste, dove si terrà la cerimonia di accensione del braciere olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insieme “Aspettando la Fiaccola“. Si accende il calendario di eventi

Leggi anche: Milano-Cortina, atto primo: ad Atene si accende la fiaccola. Ma al coperto e senza pubblico

Leggi anche: Un Natale tecnologico. Fra eventi e tradizione: "Si accende la festa e si attende il pienone"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Insieme “Aspettando la Fiaccola“. Si accende il calendario di eventi.

Insieme “Aspettando la Fiaccola“. Si accende il calendario di eventi - Dal festival della montagna alle fiabe, dall’esibizione del pattinatore Nikolaj Memola agli incontri con le scuole. ilgiorno.it