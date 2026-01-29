LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Russel il migliore con la Mercedes Ferrari a lavoro sull’affidabilità e Aston Martin estrema

Questa mattina a Barcellona si sono svolti i test ufficiali della Formula 1. George Russell si è dimostrato il più veloce con la Mercedes, mentre la Ferrari lavora sull’affidabilità. L’Aston Martin, invece, ha mostrato un’auto molto estrema. La giornata si è conclusa senza grandi sorprese, e gli appassionati attendono con curiosità la prossima sessione di prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 E' tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento a domani per l'ultima giornata di test a Barcellona. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.06 E' stato il giorno dell'Aston Martin, che ha stupito per le sue forme, dando seguito a quel che si pensava sul progetto di Adrian Newey. Certo, il fatto che si sia fermata in pista dopo poche tornate, fa pensare che l'affidabilità debba essere ancora trovata.Prima di piantarsi all'ingresso della pit-lane, innescando la prima e unica bandiera rossa di oggi, Lance Stroll aveva segnato un 1'46"404. 18.03 Conclusa una giornata di test in cui la Mercedes ha dato un seguito a quanto messo in mostra nel corso delle precedenti occasioni in Spagna, ovvero prestazione e durata nella nuova vettura.

